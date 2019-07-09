В Кирове открыли «умный» офис МФЦ

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-09T17:46:41+03:00

Губернатор одним из первых в регионе оценил качество предоставляемых услуг в новом МФЦ. Фото: Правительство Кировской области

Он стал восьмым в городе

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Каждый новый центр «Мои документы» оборудуется в соответствии с высокими требованиями технологического общества. Восьмой офис многофункционального центра в Кирове, открывшийся 9 июля в ТЦ «Лепсе», не стал исключением.

Консультацию клиентов теперь могут проводить значительно быстрее за счет идентификации при помощи банковской карты. Оператору центра не нужно вручную вносить данные о посетителе - система все сделает за него. Подобное нововведение есть еще в двух других МФЦ города Кирова.

Но этот центр стал единственным, где установили «умную» систему видеонаблюдения.

- Она сама следит за временем ожидания вызова к эксперту, загруженностью офиса, регулированием электронной очереди, - рассказал министр информтехнологий и связи Юрий Палюх. - Здесь также реализован принцип распознавания лиц сотрудников. Это искусственный интеллект, помогающий в режиме онлайн отслеживать качество и регулировать работу офиса.

Новый офис оценил и губернатор Кировской области Игорь Васильев. На открытии глава региона получил консультацию. Система идентификации по банковской карте позволила значительно сократить время получения услуги. Губернатор оценил и расположение офиса.

- Мы выбрали правильную стратегию - размещать центры оказания услуг там, где удобно посетителям, - отметил Игорь Васильев. - Торговый центр «Лепсе» расположен на крупном автомобильном узле, рядом - остановки общественного транспорта. МФЦ, в буквальном смысле, идет к людям, а значит, становится еще удобнее.

Новый офис многофункционального центра «Мои документы» оборудовали 13 окнами приема. В каждом из них посетителям уже готовы предоставлять 204 вида государственных и муниципальных услуг.

В ближайшем будущем планируется открыть еще несколько аналогичных МФЦ. В перспективах новые центры разместят в микрорайонах Чистые пруды и Коминтерн.

ИСТОЧНИК KP.RU