2019-07-09T17:11:46+03:00
Происшествия

Июль может стать самым холодным месяцем лета

Кировские метеорологи-любители опубликовали прогноз погоды
Мария ЛЕБЕДЕВА
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Июль 2019 может стать самым холодным месяцем лета. Фото: vk.com/meteokirovИюль 2019 может стать самым холодным месяцем лета. Фото: vk.com/meteokirov
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Лето в этом году сложно назвать теплым и солнечным. И прогнозы, к сожалению, не самые благоприятные.

— В этом году второй месяц лета по температурному режиму сильно отстает от нормы, — сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». — Первые восемь дней месяца в Кирове и области оказались на три - пять градусов холоднее обычного.

Кроме того, прогнозируется большое количество осадков. Как предполагают метеорологи, в июле будет много дождей, а также гроз с мелким и крупным градом. При таких погодных условиях существует вероятность слабых смерчей и прохождения шквалов.

Прогнозируется, что конец этого месяца будет более благоприятным: станет немного теплее и прекратится «сезон дождей». Но общая температура все равно ожидается ниже нормы. Жаркой погодой июль в этом году нас не побалует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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