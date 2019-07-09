Фейк-ньюс: в кировских садах нет вооруженной банды подростков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-09T16:17:21+03:00

Как подростки могли украсть огурцы и помидоры, если во многих огородах холода погубили урожай и он не взошел? Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Появилась информация, что в кировских садах орудует вооруженная банда подростков. Об этом рассказал аноним в социальных сетях.

— В садоводстве «Ветеран 1» Нововятского района объявилась группа подростков, ворующих помидоры и огурцы, – написали в сообществе. — Также они портят яблони и другие плодовые деревья. Соседка была в саду, рассказала, что с ножом к ней подошли, сказали, чтобы молчала, и полезли за клубникой к ней на грядки. А что может пожилая женщина сделать этим бандитам? Предупредите своих пожилых родственников и близких. Ведь они хотят вырастить урожай, отдохнуть на садовом участке, а мерзкие нелюди портят не только их труд, но еще и угрожают их жизни. Как бороться с ними? Что предпринять?

Эту новость подхватили многие кировские СМИ. Однако в полиции «Комсомолке» пояснили, что никакой банды нет, а новость – обычный фейк.

— Данное сообщение было зарегистрировано в полиции. В ходе проверки, проведенной в обществе, а также в прилегающих к нему садоводствах, были опрошены находившиеся там в выходной день дачники. Информация не подтвердилась. Пострадавшие от банды подростков не установлены. Полиция продолжает отрабатывать данную информацию. Если у вас есть информация о совершаемых преступлениях, полиция просит сообщать ее по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU