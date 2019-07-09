Первый тротуар за 43 года: в Радужном на улице Конституции проложат пешеходную дорожку
В Кирове идет реставрация четырнадцати тротуаров. В рамках «Формирование комфортной городской среды» в этом году отремонтируют 44 пешеходные зоны. В эксплуатацию сданы уже восемь. Это тротуары по улицам Профсоюзной, Красина, Спасской, Клубной, Пионерской, Гайдара (по нечетной стороне), по Октябрьскому проспекту в районе дома № 31.
На данный момент благоустройство пешеходных зон идет на трех участках в Октябрьском районе, на пяти – в Ленинском. Также благоустраивается один тротуар в Нововятском районе.
Самым долгожданным для кировчан тротуаром станет пешеходная дорожка на улице Конституции в поселке Радужный. Микрорайон был основан в 1976 году, но с момента его появления до сегодняшнего дня отдельной зоны для пешеходов здесь не было.
ИСТОЧНИК KP.RU