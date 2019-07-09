ЧП на стройке: рабочий погиб после падения с четвертого этажа
В микрорайоне Урванцево на улице Капитана Дорофеева произошел несчастный случай на стройке. Рабочий упал с высоты четвертого этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.
На стройке кран поднимал поддон с кирпичами. Несколько кирпичей вывалилось из него. Они упали на 42-летнего рабочего.
От сильного удара потерпевший упал с высоты четвертого этажа строящегося дома. Его коллеги сразу же вызвали скорую. Несмотря на оперативно оказанную помощь, мужчина скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются причины несчастного случая.
ИСТОЧНИК KP.RU