ЧП на стройке: рабочий погиб после падения с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-09T15:03:30+03:00

На стройке в микрорайоне Урванцево погиб рабочий. Фото: СУ СКР по Кировской области

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В микрорайоне Урванцево на улице Капитана Дорофеева произошел несчастный случай на стройке. Рабочий упал с высоты четвертого этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

На стройке кран поднимал поддон с кирпичами. Несколько кирпичей вывалилось из него. Они упали на 42-летнего рабочего.

От сильного удара потерпевший упал с высоты четвертого этажа строящегося дома. Его коллеги сразу же вызвали скорую. Несмотря на оперативно оказанную помощь, мужчина скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются причины несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU