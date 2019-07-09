Владимир Савиных покинул пост руководителя холдинга «Здравы»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-09T15:47:29+03:00

Он возглавил совет директоров, на его место назначен сын Василий Савиных

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На кировском маргариновом заводе «Здрава» произошли кадровые перестановки. Владимир Савиных, занимавший пост генерального директора холдинга более тридцати лет, добровольно ушел с должности. Преемником гендиректора стал его сын Василий Савиных.

Об изменениях в составе руководства сообщили на сайте производственного холдинга.

Окончательно уходить с завода Владимир Савиных не стал. Он занял должность председателя совета директоров.

Напомним, что маргариновый завод в Кирове построили в 1973 году. В 2000 году «Кировский маргариновый завод» вывел на рынок свою первую торговую марку — «Здрава».

ИСТОЧНИК KP.RU