Владимир Савиных покинул пост руководителя холдинга «Здравы»
Он возглавил совет директоров, на его место назначен сын Василий Савиных
Владимир Савиных стал председателем совета директоров «Здравы»Фото: Елизавета Захарова
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На кировском маргариновом заводе «Здрава» произошли кадровые перестановки. Владимир Савиных, занимавший пост генерального директора холдинга более тридцати лет, добровольно ушел с должности. Преемником гендиректора стал его сын Василий Савиных.
Об изменениях в составе руководства сообщили на сайте производственного холдинга.
Окончательно уходить с завода Владимир Савиных не стал. Он занял должность председателя совета директоров.
Напомним, что маргариновый завод в Кирове построили в 1973 году. В 2000 году «Кировский маргариновый завод» вывел на рынок свою первую торговую марку — «Здрава».
ИСТОЧНИК KP.RU