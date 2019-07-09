«На автобус»: в Кирове запустили приложение для покупки билетов онлайн

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-09T15:50:48+03:00

Теперь кировчане могут купить билеты на автобус через мобильное приложение Фото: Елизавета Захарова

Жители области могут заранее забронировать себе место на маршрут от «КировПассажирАвтотранс»

Изменить размер текста: A A

В Кировской области запустили мобильное приложение для покупки билетов на автобусные маршруты, которые обслуживает «КировПассажирАвтотранс».

Пользователи смогут не только посмотреть расписание рейсов, но и забронировать себе место и оплатить билет с помощью банковской карты. После онлайн-покупки его необходимо будет показать в распечатанном или электронном виде, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, билеты можно купить в социальной сети «Вконтакте» и на сайте перевозчика. Так, в соцсетях в разделе «Товары» кировчанам доступны поездки до Сыктывкара, Вятских Полян, Чебоксар и Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Омутнинска. На сайте в разделе «Популярные рейсы» добавлены маршруты сообщением Киров-Ухта и Киров-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU