2019-07-09T15:50:48+03:00
Общество

«На автобус»: в Кирове запустили приложение для покупки билетов онлайн

Жители области могут заранее забронировать себе место на маршрут от «КировПассажирАвтотранс»
Елизавета Захарова
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Теперь кировчане могут купить билеты на автобус через мобильное приложениеТеперь кировчане могут купить билеты на автобус через мобильное приложениеФото: Елизавета Захарова
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В Кировской области запустили мобильное приложение для покупки билетов на автобусные маршруты, которые обслуживает «КировПассажирАвтотранс».

Пользователи смогут не только посмотреть расписание рейсов, но и забронировать себе место и оплатить билет с помощью банковской карты. После онлайн-покупки его необходимо будет показать в распечатанном или электронном виде, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, билеты можно купить в социальной сети «Вконтакте» и на сайте перевозчика. Так, в соцсетях в разделе «Товары» кировчанам доступны поездки до Сыктывкара, Вятских Полян, Чебоксар и Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Омутнинска. На сайте в разделе «Популярные рейсы» добавлены маршруты сообщением Киров-Ухта и Киров-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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