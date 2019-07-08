«Выкидывал горящую бумагу, чтобы здание не загорелось»: виновниками пожаров в больничном городке могут быть дети

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-08T19:51:18+03:00

Больничный городок у сквера Алые паруса с мая 2019 года горел уже семь раз. Фото: Антон МАМАЕВ

В заброшенных домах у ЖК «Алые паруса» часто собирались подростки, играющие со спичками

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О причинах постоянных возгораний в больничном городке у сквера Алые паруса ходит множество слухов . Бытуют два самых распространенных мнения на этот счет: либо здесь подростки-беспризорники шалят, либо кто-то, как и прошлым летом, желает очистить территорию от заброшек.

Во время репортажа с места недавнего пожара корреспондент ГТРК «Вятка» наткнулся на компанию подростков, которые поджигали в помещении бумагу. Один из подростков рассказал, что двое парней жгли листы разбросанных по комнате медицинских карт. А третий мальчик выбрасывал их из окон, «чтобы здание не загорелось».

Однако могла ли детская шалость привести к таким сильным пожарам? Возможно, заброшенные здания у сквера кому-то мешают. Для сноса больничного городка препятствий нет, кроме одного условия: оставить целым и невредимым здание № 52 по улице Преображенской. Оно является объектом культурного наследия Кировской области. Когда-то здесь работала общественный деятель, врач-психиатр Людмила Громозова.

Безусловно, здание, находящееся в реестре, нельзя просто так взять и снести. Оно должно быть восстановлено.

Неизвестно почему власти не могут избавиться от пожароопасных домов. «Комсомолка» направила в правительство Кировской области запрос, чтобы выяснить, планируется ли снос построек, расположенных в сквере за ЖК «Алые паруса».

— Снос ветхих построек планируется, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области. - Сроки уточняются. В связи с тем, что на указанной территории находится здание, признанное объектом культурного наследия, данный вопрос требует соблюдения правовых процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU