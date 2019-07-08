В Кирове начался пляжный сезон, а лето по дороге заблудилось

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-08T19:31:16+03:00

Власти разрешили отдыхать на песке, но в воде купаться все еще запрещено

Изменить размер текста: A A

В Кирове наконец-то открыли городской пляж. Администрация Кирова, Роспотребнадзор, управление дорожной и парковой инфраструктуры и МЧС в составе экспертной комиссии обследовали пляж на берегу Вятки в районе старого моста и разрешили его эксплуатировать.

— На сегодняшний день территория пляжа обработана от клещей, очищена от мусора, на ней скошена трава. Кроме того, для отдыхающих установлены пляжные конструкции – кабинки для переодевания и душевые, скамейки, теневые навесы, урны, биотуалеты. Стоит подчеркнуть, что сегодня, 8 июня, к дежурству на территории пляжа приступил медицинский работник, — рассказали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Кроме того, для удобного перехода кировчан через ручей на берег перекинули металлический мостик с деревянными помостами. Несмотря на благоустройство пляжа, купаться жителям города пока не рекомендуют.

— По анализам проб воды, взятых Роспотребнадзором в районе муниципального пляжа, пока нет окончательного лабораторного заключения на соответствие ее нормам, — подчеркнули в администрации. — Как только мы получим положительное заключение, о возможности купания горожанам будет сообщено дополнительно.

Однако сама природа против купального сезона. По прогнозам жара в Киров придет лишь в последнюю декаду июля. Напомним, что на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет примерно 14 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU