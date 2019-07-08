Елена Ковалева встретилась с коллективом кировского филиала протезно-ортопедического предприятия

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-08T19:20:21+03:00

Сотрудники обсудили с главой города транспортную проблему: ближайшая до центра остановка находится в двух километрах

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Кировский филиал протезно-ортопедического предприятия отметил в этом году свое 80-летие. Предприятие не только помогает кировчанам вновь встать на ноги, устанавливая протезы, но и собственными силами производит их. За год здесь изготавливается до четырехсот тысяч протезов нижних конечностей и до ста тысяч – верхних, а также более четырех тысяч пар ортопедической обуви.

В честь юбилея ортопедический салон посетила глава города Кирова Елена Ковалева.

— Все эти годы предприятие выполняет исключительно благородную миссию, возвращая людей с ограниченными возможностями здоровья к привычному ритму жизни, — подчеркнула глава города Кирова.

Сегодня в базе пациентов протезно-ортопедического предприятия числится более 18 000 пациентов. В основном – больные с диагнозом «диабетическая стопа», пострадавшие в ДТП и от несчастных случаев.

Два года назад предприятие начало оказывать социальные услуги: лечить и восстанавливать людей после инсультов, травм позвоночника, операций на коленных и тазобедренных суставах и других серьезных заболеваний, ухаживать за людьми преклонного возраста и инвалидами, утратившими способность к передвижению и самообслуживанию.

Глава города пообщалась с коллективом и пациентами. Фото: duma.mo-kirov.ru

Елена Васильевна и депутаты пообщались с коллективом предприятия: обсудили ремонт дорог, благоустройство и зимнее содержание территории учреждения, организацию общественного транспорта. Отметим, что протезно-ортопедическое предприятие расположено в доме № 32 на улице Мельничной, а ближайшая к нему остановка находится на расстоянии более двух километров – у здания Пенсионного фонда.

— В конце августа планируем провести депутатские слушания по новой схеме маршрутной сети, чтобы посмотреть, насколько учтены пожелания и требования избирателей, — подытожила глава города. — Рассмотрим возможность включить в городской маршрут остановку у протезного предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU