В Кирове нашли 30 бесхозных мостов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-08T19:06:27+03:00

А те конструкции, у которых есть собственник, не ремонтировались десятилетиями

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Девять мостов в городе находятся на балансе администрации Кирова. Все эти объекты расположены на улицах Щорса, Московской, Производственной, Луганской и Ленина. Ежедневно ими пользуются десятки тысяч людей. Вот только немногие знают, что это может быть опасным.

- Мост через реку Люльченка и путепровод по улице Воровского в последний раз подвергались спецосмотру 24 года назад - в 1995 году, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - При этом, их техническое состояние на момент проверки свидетельствует, что объекты требуют ремонта.

На сооружениях отслаивается бетон, пешеходная часть на некоторых из них похожа на решето (только ячейки крупнее).

Прокурорская проверка выявила, что и другие мосты не ремонтировали десятилетиями. Путепроводы на Щорса, Московской, Производственной, Луганской, мост через Хлыновку осматривали только 10-20 лет назад. А когда реставрировали - неизвестно. И это только те мосты, собственник которых известен, а ведь в городе нашли еще 30 бесхозных конструкций.

Такие нарушения связаны с тем, что во время передачи объектов в муниципалитет документацию оформили неверно.

Как заявили в прокуратуре, за все недочеты будет отвечать глава администрации Кирова. Ему уже направлено соответствующее представление.

ИСТОЧНИК KP.RU