2019-07-08T16:06:36+03:00
Общество

В Малмыже молодоженов поздравили под звук сирен пожарной машины

Нечасто сирены и мигалки спецавто сопровождают такие счастливые события
Евгений ДЕМИХОВ
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Даже для опытного пожарного такая ситуация оказалась волнительной. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиДаже для опытного пожарного такая ситуация оказалась волнительной. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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Для своего коллеги и его жены сотрудники пожарной части № 21 города Малмыж решили устроить свадебный сюрприз. Следуя давней традиции, когда все молодожены приходят в день свадьбы на места своей работы, Александр Богомолов и его супруга Анна наведались в ПЧ № 21.

Они приятно удивились, когда свадебный кортеж встретили коллеги мужчины. После праздничных поздравлений сослуживцы устроили молодоженам фотосессию с пожарными авто. За баранкой машины Александр не впервой - ведь он водитель одной из этих ярко-красных машин. Но сидеть за рулем в костюме и при полном параде для него в новинку.

Другие гости тоже удивились встрече и вместе со всеми сфотографировались на фоне машин и части. Провожали свадебную процессию также громко и ярко как встречали: под звуки сирен и свет сигнальных огней.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области, все участники этого события были очень счастливы и довольны. Нечасто подобные события происходят в пожарной части. А на памяти начальника ПЧ №21 это и вовсе было впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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