В Уржумском районе передали в суд дело о гибели вальщика леса

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-08T13:44:18+03:00

В Уржумском лесничестве во время валки погиб рабочий Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина спилил дерево, ствол которого упал на него

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В Уржумском лесничестве погиб рабочий. Мужчине на голову упал ствол только что спиленного им дерева. Виновным в произошедшем признали старшего мастера, который не проконтролировал действия рабочего. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

ЧП произошло 6 марта. Старший мастер поручил вальщику леса спилить дерево. Подчиненный, вооружившись бензопилой, начал работу. Спиленный им ствол упал на соседнее дерево и скатился вниз, ударив рабочего по голове. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Виновным в гибели рабочего признали его непосредственного начальника – 29-летнего старшего мастера. Он дал погибшему задание, но не провел инструктаж и не проконтролировал его действия, тем самым допустив несчастный случай на лесосеке.

В отношении мастера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, что повлекло по неосторожности смерть человека».

Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас все обстоятельства дела рассматриваются в суде.

Подсудимому грозит четыре года принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU