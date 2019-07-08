2019-07-08T12:27:37+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: пожароопасный период не пройден

В Кировской области по-прежнему бушуют грозы
Елизавета Захарова
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В Кировской области продолжается пожароопасный периодВ Кировской области продолжается пожароопасный периодФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожароопасный период продлили еще на два дня. Кировчане получили СМС-предупреждение от министерства по чрезвычайным ситуациям.

— С 8 по 10 июля местами в южных и юго-восточных районах области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность, – сообщается в рассылке. – Будьте внимательны.

Напомним, что из-за засухи режим ЧС в регионе был введен 1 июля. Сейчас ситуация изменилась, однако пожароопасность все еще угрожает некоторым населенным пунктам. Это связано с сильными шквалистыми ветрами и грозами.

МЧС напоминает, что в такую неблагоприятную погоду следует воздержаться от разведения костров и быть предельно аккуратным в обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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