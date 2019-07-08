В Нововятске на парковке подожгли «Газель»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-08T11:06:53+03:00

Пожар повредил салон автомобиля и чуть не уничтожил его полностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В машине оплавилась приборная панель и практически уничтожены сиденья в кабине. «Газель» загорелась 7 июля в час ночи. Бригаду спасателей вызвали очевидцы, которые проходили мимо автомобиля, припаркованного у дома 94 на улице Советской в Нововятске.

- Предполагаемая причина пожара - поджог, - сообщают в ОНДПР города Кирова. - Ориентировочный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы не оперативная работа пожарных. Специалисты прибыли на место происшествия спустя пять минут после звонка очевидцев. А еще через шесть минут огонь полностью ликвидировали.

Кстати, всего за выходные произошло 12 пожаров. К счастью, в них никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU