В Нововятске на парковке подожгли «Газель»
В машине оплавилась приборная панель и практически уничтожены сиденья в кабине. «Газель» загорелась 7 июля в час ночи. Бригаду спасателей вызвали очевидцы, которые проходили мимо автомобиля, припаркованного у дома 94 на улице Советской в Нововятске.
- Предполагаемая причина пожара - поджог, - сообщают в ОНДПР города Кирова. - Ориентировочный ущерб составил 100 тысяч рублей.
Последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы не оперативная работа пожарных. Специалисты прибыли на место происшествия спустя пять минут после звонка очевидцев. А еще через шесть минут огонь полностью ликвидировали.
Кстати, всего за выходные произошло 12 пожаров. К счастью, в них никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU