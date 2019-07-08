В Даровском пятый день ищут 30-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-08T10:55:21+03:00

Он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал

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В поселке городского типа Даровской Кировской области идут поиски пропавшего местного жителя. Денис Жилин 3 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся. Поисками 30-летнего мужчины занялся отряд «Лиза Алерт».

Денис Анатольевич - худощавого телосложения, ростом 178 сантиметров, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами.

Когда мужчина уходил, он был одет в синюю джинсовую куртку, футболку и спортивные штаны с белыми лампасами, на ногах – черные галоши.

Если вы что-либо знаете о пропавшем кировчанине, то просьба сообщить эту информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Кроме того, отряду для поисков нужны добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU