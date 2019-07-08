Погода в Кирове на 8-12 июля: горожан ожидает дождливая неделя
Небо, затянутое тучами, будет «радовать» жителей областного центра на протяжении ближайших дней. Практически всю неделю в Кирове будут идти дожди.
Понедельник, 8 июля, станет одним из самых погожих дней за это время. Сегодня днем ожидается малооблачное небо, возможны даже прояснения. Солнце выйдет из-за туч во второй половине дня. Оно согреет воздух до +16...+19 градусов. К ночи похолодает до +10...+12 градусов.
Во вторник, 9 июля, утром ожидается переменная облачность и теплая погода. Столбик термометра будет держаться на уровне +14...+18 градусов. Однако уже днем пройдут первые дожди на неделе. Осадки ожидаются весь день.
В среду, 10 июля, дождливая погода не прекратится. Небольшие осадки ожидаются с утра и до вечера. Температура начнет медленно падать. Днем она опустится до +13...+18 градусов.
Четверг, 11 июля, также будет пасмурным. По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», днем ожидается +14...+17 градусов, ночью термометр покажет +13.
А вот в пятницу, 12 июля, солнце, вероятно, покажется из-за туч, что приведет к небольшому потеплению до +22 градусов. Дожди, однако, на этом не прекратятся. Пасмурная погода сохранится и на выходные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU