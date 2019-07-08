2019-07-08T10:43:11+03:00
Общество

Погода в Кирове на 8-12 июля: горожан ожидает дождливая неделя

Июль устроит кировчанам настоящую осень
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Солнечной погоды на предстоящей неделе ожидать не стоитСолнечной погоды на предстоящей неделе ожидать не стоитФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Небо, затянутое тучами, будет «радовать» жителей областного центра на протяжении ближайших дней. Практически всю неделю в Кирове будут идти дожди.

Понедельник, 8 июля, станет одним из самых погожих дней за это время. Сегодня днем ожидается малооблачное небо, возможны даже прояснения. Солнце выйдет из-за туч во второй половине дня. Оно согреет воздух до +16...+19 градусов. К ночи похолодает до +10...+12 градусов.

Во вторник, 9 июля, утром ожидается переменная облачность и теплая погода. Столбик термометра будет держаться на уровне +14...+18 градусов. Однако уже днем пройдут первые дожди на неделе. Осадки ожидаются весь день.

В среду, 10 июля, дождливая погода не прекратится. Небольшие осадки ожидаются с утра и до вечера. Температура начнет медленно падать. Днем она опустится до +13...+18 градусов.

Четверг, 11 июля, также будет пасмурным. По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», днем ожидается +14...+17 градусов, ночью термометр покажет +13.

А вот в пятницу, 12 июля, солнце, вероятно, покажется из-за туч, что приведет к небольшому потеплению до +22 градусов. Дожди, однако, на этом не прекратятся. Пасмурная погода сохранится и на выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Даровском пятый день ищут 30-летнего мужчину
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетами МКС
Учителя «Нашей школы» в Кирове выйдут на пикет
«Проводятся поисковые работы»: в Кировской области утонул 62-летний мужчина
Долгострой на улице Чернышевского будет законсервирован
В детских лагерях Кировской области обнаружили фальсифицированный сыр
Цены на бензин и дизельное топливо в Кирове остаются самыми высокими в ПФО
В Бахте попали в аварию два бесправника: водитель мотоцикла госпитализирован
В Омутнинске открыли «зеленую комнату» для детей, пострадавших от жестокого обращения
Житель Кировской области заразился клещевым энцефалитом через козье молоко
Уникальная операция: в Кирове впервые провели имплантацию искусственной радужки глаза
В Вятских Полянах в эксплуатацию сдали дом, который не могли достроить 22 года
Сразу в нескольких районах Кировской области выпал град
«Комсомолка» поздравляет работников потребительской кооперации с профессиональным праздником
В Кирово-Чепецке нашли без вести пропавшую пенсионерку
В Вятку планируют выпустить 100 тысяч мальков стерляди
Кировэнерго увеличивает частоту рейдов по борьбе с энерговорами
Эксперты выяснили, поменял ли Александровский костел свое назначение
ВятГУ – в новейшем тренде компьютерного инжиниринга
16-летнюю пермячку, сбежавшую из дома ради любимого, задержали на кировском вокзале
Стать красивыми просто!
Погода на 6 и 7 июля в Кирове: выходные будут пасмурными и дождливыми
Выбитые окна, разграбленные подростками помещения: в Котельниче дотла сгорело здание ПТУ