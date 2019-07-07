2019-07-07T19:22:38+03:00
Общество

Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетами МКС

Следующий сезон наблюдений состоится в начале сентября
Анна КРЮКОВА
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При наблюдении МКС представляет собой яркую звезду. Фото: vk.com/astro_kirovПри наблюдении МКС представляет собой яркую звезду. Фото: vk.com/astro_kirov
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С понедельника, 8 июля, кировчане смогут увидеть полеты Международной космической станции. По информации группы «Любительская астрономия в Кирове», на небе будет видно яркую вспышку, которая быстро переместится с запада на восток.

- Международная космическая станция - один из самых ярких объектов на небе, созданных человеком, - пояснили в сообществе. - МКС будет видна вечером и ночью на протяжении трех недель. Следующий сезон наблюдений ожидается в начале сентября.

Напомним, что МКС была выведена на орбиту в 1998 году. На борту станции регулярно проводятся научные эксперименты. Ее высота составляет около 400 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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