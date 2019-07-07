Учителя «Нашей школы» в Кирове выйдут на пикет

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-07T18:43:19+03:00

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Учителя и родители воспитанников «Нашей школы» в Кирове выйдут на пикет. Мероприятие пройдет в понедельник, 8 июля, в 12.00 на улице Воровского,30. Во время пикета кировчане планируют обратить внимание жителей города на то, что школе придется освободить просторное помещение на улице Гайдара,4а. Причина в том, что администрация города расторгает с образовательным учреждением бессрочный договор аренды. В дальнейшем в здании на улице Гайдара планируют разместить детский сад.

Помещения, которые взамен администрация предлагает школе, не подходят для образовательной деятельности. Так, учебному заведению готовы были предоставить здание на улице Крутикова,2б. Ранее там располагался спортивный зал с саунами. По итогам первоначального осмотра здания сотрудником МЧС оказалось, что лестничные марши и высота потолков в помещениям не соответствуют нормам.

Также город предлагает школе взять в аренду три кабинета на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Гайдара,7. В администрации сообщают, что ранее в здании обучались студенты Кировского государственного медицинского университета, и у учебного заведения была лицензия на ведение там образовательной деятельности. В «Нашей школе», напротив, поясняют, что размещение школы в жилом доме противоречит нормам СанПиН.

ИСТОЧНИК KP.RU