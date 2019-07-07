«Проводятся поисковые работы»: в Кировской области утонул 62-летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-07T17:42:00+03:00

Жителям Кировской области напоминают, что во время отдыха у воды нужно быть осторожными Фото: Анна КРЮКОВА

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В среду, 3 июля, в Кировской области во время купания в Вятке утонул 62-летний житель Яранска. ЧП произошло в Советском районе у села Ишлык. Об этом сообщили в УМВД РФ по Кировской области.

- Мужчина и его знакомые, с которыми он приехал на базу отдыха, сообщили, что житель нырнул и больше уже не вынырнул на поверхность воды, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Тело утонувшего пока не извлекли из воды, проводятся поисковые работы. Жителям Кировской области напоминают, что во время отдыха у воды нужно быть осторожными. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также стоит быть осторожными людям с сердечными заболеваниями и проблемами с давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU