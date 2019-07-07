2019-07-07T17:42:00+03:00
Происшествия

«Проводятся поисковые работы»: в Кировской области утонул 62-летний мужчина

Тело утонувшего еще не извлекли из воды
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Жителям Кировской области напоминают, что во время отдыха у воды нужно быть осторожнымиЖителям Кировской области напоминают, что во время отдыха у воды нужно быть осторожнымиФото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

В среду, 3 июля, в Кировской области во время купания в Вятке утонул 62-летний житель Яранска. ЧП произошло в Советском районе у села Ишлык. Об этом сообщили в УМВД РФ по Кировской области.

- Мужчина и его знакомые, с которыми он приехал на базу отдыха, сообщили, что житель нырнул и больше уже не вынырнул на поверхность воды, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Тело утонувшего пока не извлекли из воды, проводятся поисковые работы. Жителям Кировской области напоминают, что во время отдыха у воды нужно быть осторожными. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также стоит быть осторожными людям с сердечными заболеваниями и проблемами с давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетами МКС
Учителя «Нашей школы» в Кирове выйдут на пикет
Долгострой на улице Чернышевского будет законсервирован
В детских лагерях Кировской области обнаружили фальсифицированный сыр
Цены на бензин и дизельное топливо в Кирове остаются самыми высокими в ПФО
В Бахте попали в аварию два бесправника: водитель мотоцикла госпитализирован
В Омутнинске открыли «зеленую комнату» для детей, пострадавших от жестокого обращения
Житель Кировской области заразился клещевым энцефалитом через козье молоко
Уникальная операция: в Кирове впервые провели имплантацию искусственной радужки глаза
В Вятских Полянах в эксплуатацию сдали дом, который не могли достроить 22 года
Сразу в нескольких районах Кировской области выпал град
«Комсомолка» поздравляет работников потребительской кооперации с профессиональным праздником
В Кирово-Чепецке нашли без вести пропавшую пенсионерку
В Вятку планируют выпустить 100 тысяч мальков стерляди
Кировэнерго увеличивает частоту рейдов по борьбе с энерговорами
Эксперты выяснили, поменял ли Александровский костел свое назначение
ВятГУ – в новейшем тренде компьютерного инжиниринга
16-летнюю пермячку, сбежавшую из дома ради любимого, задержали на кировском вокзале
Стать красивыми просто!
Погода на 6 и 7 июля в Кирове: выходные будут пасмурными и дождливыми
Выбитые окна, разграбленные подростками помещения: в Котельниче дотла сгорело здание ПТУ