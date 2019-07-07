2019-07-07T17:24:59+03:00
Общество

Долгострой на улице Чернышевского будет законсервирован

Решение вынес Октябрьский районный суд
Анна КРЮКОВА
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Застройщика обязали выполнить работы в течение месяцаЗастройщика обязали выполнить работы в течение месяцаФото: Евгения ГУСЕВА
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В прокуратуру Кировской области обратился местный житель. Он рассказал, что долгострой на улице Чернышевского, 22 до сих пор не законсервирован. Однако разрешение на строительство «Здания предприятия торговли и общественного питания» истекло еще в 2015 году.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что меры по консервации объекта действительно не были приняты. Из-за этого долгострой разрушается. Кроме того, в некоторых местах отсутствуют ограждения, поэтому на объект могут проникнуть посторонние лицам, в том числе и подростки.

Результаты проверки направили в Октябрьский районный суд. В итоге застройщика обязали в течение месяца законсервировать объект.

Напомним, что, согласно требованиям законодательства, при прекращении строительства или приостановке работ на срок более шести месяцев объект должен быть законсервирован, а участок стройки огражден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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