В детских лагерях Кировской области обнаружили фальсифицированный сыр
Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили качество молочной продукции на территории Кировской области. Во втором квартале 2019 года они побывали на 49 предприятиях, которые осуществляют производство и оборот молока.
- Специалисты отобрали 630 проб, - уточнили в управлении Роспотребнадзора Кировской области. - В двух пробах сыра, отобранных на пищеблоках летних лагерей, выявлены признаки фальсификации жирами немолочного происхождения.
В итоге по результатам проверок из оборота изъяли 33 партии некачественной молочной продукции общим весом 85 килограммов. Виновные понесут административную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU