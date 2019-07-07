2019-07-07T17:26:44+03:00
Общество

В детских лагерях Кировской области обнаружили фальсифицированный сыр

Молочную продукцию изъяли из оборота
Анна КРЮКОВА
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Специалисты исследовали 630 проб молока и молочной продукции. Фото: pixabay.comСпециалисты исследовали 630 проб молока и молочной продукции. Фото: pixabay.com
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили качество молочной продукции на территории Кировской области. Во втором квартале 2019 года они побывали на 49 предприятиях, которые осуществляют производство и оборот молока.

- Специалисты отобрали 630 проб, - уточнили в управлении Роспотребнадзора Кировской области. - В двух пробах сыра, отобранных на пищеблоках летних лагерей, выявлены признаки фальсификации жирами немолочного происхождения.

В итоге по результатам проверок из оборота изъяли 33 партии некачественной молочной продукции общим весом 85 килограммов. Виновные понесут административную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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