2019-07-06T16:48:10+03:00
Общество

Цены на бензин и дизельное топливо в Кирове остаются самыми высокими в ПФО

Средняя цена за литр составила 44 рубля 74 копейки
Анна КРЮКОВА
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Бензин и дизельное топливо в Кирове по-прежнему самые дорогие в ПФОБензин и дизельное топливо в Кирове по-прежнему самые дорогие в ПФОФото: Олег ЗОЛОТО
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В Росстате рассказали о средних ценах на бензин и дизельное топливо. По информации на 1 июля 2019 года, Киров вновь оказался в лидерах по стоимости в Приволжском федеральном округе.

Так, в среднем за литр бензина жителям города приходилось отдавать по 44 рубля 74 копейки. В среднем по Приволжскому федеральному округу стоимость доходила до 43 рублей 77 копеек.

Что касается отдельных марок, то АИ-92 обходился водителям в 42 рубля 64 копейки. За АИ-95 кировчане платили 45 рублей 89 копеек, за литр АИ-98 отдавали 52 рубля 11 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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