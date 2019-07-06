Цены на бензин и дизельное топливо в Кирове остаются самыми высокими в ПФО

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-06T16:48:10+03:00

Бензин и дизельное топливо в Кирове по-прежнему самые дорогие в ПФО Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Росстате рассказали о средних ценах на бензин и дизельное топливо. По информации на 1 июля 2019 года, Киров вновь оказался в лидерах по стоимости в Приволжском федеральном округе.

Так, в среднем за литр бензина жителям города приходилось отдавать по 44 рубля 74 копейки. В среднем по Приволжскому федеральному округу стоимость доходила до 43 рублей 77 копеек.

Что касается отдельных марок, то АИ-92 обходился водителям в 42 рубля 64 копейки. За АИ-95 кировчане платили 45 рублей 89 копеек, за литр АИ-98 отдавали 52 рубля 11 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU