В Бахте попали в аварию два бесправника: водитель мотоцикла госпитализирован

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-06T17:26:08+03:00

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В четверг, 4 июля, в селе Бахта столкнулись иномарка и мотоцикл. ДТП произошло в 21.50 на улице Юбилейной. По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла «ИЖ-5» врезался в попутно движущийся автомобиль во время разворота.

- Выяснилось, что мужчина не имел права управления транспортными средствами, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области. - В результате водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.

Также оказалось, что и у 20-летнего водителя «Мицубиси Галант» также не было водительского удостоверения. Напомним, что за вождение без прав, согласно статье 12.7 КоАП РФ, жителям грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU