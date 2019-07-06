В Омутнинске открыли «зеленую комнату» для детей, пострадавших от жестокого обращения

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-06T17:30:12+03:00

В Кировской области начала работать еще одна «зеленая комната». Фото: socialkirov.ru

В помещении с ребятами будут работать педагоги, психологи и следователи

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В четверг, 4 июля, в Омутнинске открылась «зеленая комната». Там будут помогать детям, которые пострадали от насилия и жестокого обращения. По словам специалистов, так ребята будут легче переносить следственные мероприятия и быстрее избавлять от страха и ненависти.

- Работа в «зеленых комнатах» позволит сотрудникам органов проводить следственные мероприятия, не создавая для ребенка дополнительных стрессовых ситуаций, - пояснили в пресс-службе министерства социального развития Кировской области. - А специалисты центра социального обслуживания смогут проводить реабилитационную работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения.

Напомним, что подобные комнаты уже работают в Кировском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вятушка» и в Вятскополянском комплексном центре социального обслуживания населения. В них оказывалась помощь 1000 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU