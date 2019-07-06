Житель Кировской области заразился клещевым энцефалитом через козье молоко
Житель Кировской области заразился клещевым энцефалитом, выпив козье молоко. Специалисты регионального Роспотребнадзора предупреждают кировчан, что употреблять сырое молоко опасно. Часто при таком пути заражения возможны смертельные исходы. Это связано с отсутствием профилактики и большой инфицирующей дозой.
Всего, по информации на вторник, 2 июля, за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 11172 человека. Из них 1699 - дети. Также сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали 21 случай заболевания клещевым энцефалитом. Клещевым боррелиозом заразились 74 человека.
Кировчан предупреждают, что из-за благоприятных погодных условий активность клещей сохраняется. Жителям рекомендуют не забывать обрабатывать верхнюю одежду химическими средствами. Однако самой надежной мерой защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация.
ИСТОЧНИК KP.RU