Житель Кировской области заразился клещевым энцефалитом через козье молоко

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-06T14:00:39+03:00

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Житель Кировской области заразился клещевым энцефалитом, выпив козье молоко. Специалисты регионального Роспотребнадзора предупреждают кировчан, что употреблять сырое молоко опасно. Часто при таком пути заражения возможны смертельные исходы. Это связано с отсутствием профилактики и большой инфицирующей дозой.

Всего, по информации на вторник, 2 июля, за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 11172 человека. Из них 1699 - дети. Также сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали 21 случай заболевания клещевым энцефалитом. Клещевым боррелиозом заразились 74 человека.

Кировчан предупреждают, что из-за благоприятных погодных условий активность клещей сохраняется. Жителям рекомендуют не забывать обрабатывать верхнюю одежду химическими средствами. Однако самой надежной мерой защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU