Уникальная операция: в Кирове впервые провели имплантацию искусственной радужки глаза

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-06T13:06:04+03:00

Ранее такие операции в регионе не проводились. Фото: medkirov.ru

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В Кирове врачи провели сложную операцию 53-летнему жителю региона. Мужчина еще в 2018 году травмировал глаз. Из-за этого у жителя разорвалась роговица, и повредился хрусталик. В итоге, травма привела к полной потере радужки, падению зрения и появлению косметического недостатка.

- В течение нескольких месяцев пациент находился на лечении в Кировской клинической офтальмологической больнице, - пояснили в пресс-службе регионального минздрава. - Мужчине заменили хрусталик глаза. Затем жителю провели операцию по имплантации искусственной радужки глаза отечественного производства. Подобные импланты изготавливаются индивидуально для каждого пациента, учитывается цвет и рисунок радужки здорового глаза.

Операция длилась около полутора часов. Затем в течение недели после процедуры мужчина находился под наблюдение специалистов.

Операцию проводила Юлия Кудрявцева. Фото: medkirov.ru

- Сейчас пациент уже выписан из стационара с хорошим косметическим и зрительным эффектом, - уточнила доктор медицинских наук Юлия Кудрявцева, которая проводила операцию. - Мужчина находится под амбулаторным наблюдением.

Также Юлия Кудрявцева пояснила, что раньше этап полной реабилитации с отсутствием радужки не проводился. Поэтому даже при сохранении хорошего зрения, пациенты страдали от плохой переносимости яркого цвета и косметического дискомфорта.

Теперь же специалисты Кировской офтальмологической клинической больницы прошли обучение и могут проводить такие операции в нашем регионе. Лечение для пациентов проводится бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU