В Вятских Полянах в эксплуатацию сдали дом, который не могли достроить 22 года

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-05T17:49:31+03:00

В ближайшее время дольщики получат ключи от долгожданных квартир

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В Кировской области завершилось строительство очередного долгостроя. 4 июля региональный минстрой выдал заключение о сдаче в эксплуатацию дома № 24 на Первомайской улице.

Строительство дома началось в 1997 году. По плану он был пятиэтажным, с двумя подъездами и 30 квартирами. Но из-за финансовых проблем компания-застройщик ТОО «Аниса-РОСС» в 2004 году была ликвидирована.

Долгое время работа не велась. Начали разрушаться строительные конструкции, территория стала заброшенной.

Минстрой Кировской области нашел инвестора, который продолжил строительство. «Архитектурная мастерская «Старая крепость» восстановила строительные конструкции, межкомнатные перегородки, оконные проемы, развела инженерные сети, благоустроила территории. Теперь дольщики наконец получат свое жилье.

В Кировской области, по поручению губернатора Игоря Васильева, утвержден план-график по решению проблем граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены. Ведется постоянная работа по решению проблем дольщиков. На данный момент остаются 175 граждан и 8 проблемных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU