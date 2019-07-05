В Кирово-Чепецке нашли без вести пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-05T14:47:29+03:00

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Чепецкие росгвардейцы меньше чем за сутки нашли без вести пропавшую пенсионерку. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и без средств связи.

Как рассказали во Вневедомтвенной охране Росгвардии, 1 июля обеспокоенная жительница Кирово-Чепецка сообщила в полицию о пропаже своей 61-летней матери. Девушка пояснила, что ее мать страдает периодической потерей памяти. Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам, находившихся в то время на патрулирования.

2 июля в 9.30 группа задержания, во главе с Андреем Кандаковым и Павлом Шишкиным, работая по ориентировке, обнаружили на улице Чепецкой пропавшую женщину. Пенсионерку доставили в отдел полиции, где связались с ее родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU