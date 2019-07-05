В Вятку планируют выпустить 100 тысяч мальков стерляди
В этом году в Вятку уже дважды населили мальками стерляди. Первый раз - 25 июня в Кирово-Чепецке. Тогда их было 78743. На этой неделе выпустили еще 4513 молоди стерляди. Вес одной рыбки не больше трех граммов.
Мальков отпускают для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненным хозяйственной деятельностью.
— Планируется, что до октября 2019 года в Вятку будет выпущено еще более 18000 экземпляров молоди стерляди, — поясняют в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. — Работу проведут под контролем специальной комиссии.
К слову, в 2017 году в водоемы Кировской области выпустили 10 тысяч мальков стерляди, в 2018 году – более 40 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU