В Вятку планируют выпустить 100 тысяч мальков стерляди

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-05T13:50:41+03:00

В Вятку выпустили более четырех тысяч мальков стерляди для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам. Фото: pixabay.com

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В этом году в Вятку уже дважды населили мальками стерляди. Первый раз - 25 июня в Кирово-Чепецке. Тогда их было 78743. На этой неделе выпустили еще 4513 молоди стерляди. Вес одной рыбки не больше трех граммов.

Мальков отпускают для компенсации ущерба водным биологическим ресурсам, причиненным хозяйственной деятельностью.

— Планируется, что до октября 2019 года в Вятку будет выпущено еще более 18000 экземпляров молоди стерляди, — поясняют в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. — Работу проведут под контролем специальной комиссии.

К слову, в 2017 году в водоемы Кировской области выпустили 10 тысяч мальков стерляди, в 2018 году – более 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU