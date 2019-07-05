Погода на 6 и 7 июля в Кирове: выходные будут пасмурными и дождливыми
В субботу, 6 июля, утром воздух прогреется до +18 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 10 м/с. По информации rp5.ru, в первой половине дня в Кирове будет светить солнце, однако к полудню его скроют облака. Станет еще на один градус теплее. К вечеру столбик термометра опустится до отметки +15.
В воскресенье, 7 июля, в Кирове с самого утра будет лить дождь. Ожидается +16 градусов. Во второй половине дня осадки не прекратятся, но в городе станет теплее. Воздух прогреется до +18. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с порывами до 9 м/с. Дождь продолжит идти и вечером. Станет прохладнее. Температура воздуха составит +12 градусов.
По прогнозам Gismeteo.ru, дождливой будет и вся следующая неделя. Также ожидаются грозы. Воздух будет прогреваться до +22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU