Депутат «с гранатой» пройдет психологическую экспертизу

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-04T18:59:14+03:00

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Самого молодого депутата Слободского городской думы подозревают в хулиганстве. В ходе расследования Следственный комитет решил направить Николая Дубравина на психологическую экспертизу. Народного избранника отпустили, а мерой пресечения стала обязательная явка.

Напомним, что молодой народный избранник прославился своими социальными экспериментами: он проверял на отзывчивость кировских водителей, встав на колени на автобусной остановке, подбрасывал в мусорный бак муляж плачущего ребенка. Третий эксперимент стал для депутата роковым.

Молодой человек, проходя мимо сотрудника полиции, обронил ему под ноги предмет, похожий на боевую гранату РПГ-5. Разбираться в том, муляж это или боевой экземпляр, времени не было. Полицейский наряд скрутил прохожего. В тот момент двое молодых людей снимали все происходящее на камеру из стоящей неподалеку машины. Как потом, оказалось, это были знакомые депутата, один из них - несовершеннолетний житель Кирова.

В отношении Николая Дубравина возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Во время допроса молодой человек рассказал, что он не кидал гранату, а она случайно выпала из его кармана. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU