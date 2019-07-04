В Кирове был замечен смерч

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-04T18:01:22+03:00

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Июль в этом году не на шутку удивляет. Как сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове», 3 июля в районе Нововятска прошел бичеподобный смерч.

- Такой вид природного явления распространен в США и во многих других частях планеты, - объясняют специалисты. - Часто возникает в засушливых районах во время начальной стадии развития грозового облака. Скорость ветра в нем составляет от 18 до 32,5 метра в секунду.

Хотя такие смерчи и слабее обычных торнадо, тем не менее, иногда они могут причинять серьезные разрушения.Такой смерч может повредить дымовые трубы и телевизионные вышки, сломать или повалить старые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU