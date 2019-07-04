12 июля состоятся депутатские слушания по переселению граждан из аварийного жилья
Депутатские слушания по теме «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда: итоги, проблемы, перспективы» состоятся 12 июля в 10.00 часов. Мероприятие пройдет в конференц-зале здания №1 Правительства Кировской области.
Участниками станут не только депутаты областного Законодательного Собрания, но и представители областного Правительства, государственной жилищной инспекции, Контрольно-счетной палаты, прокуратуры, местных органов власти. Также планируется участие строительных компаний – подрядчиков, бизнес-сообщества, общественности.
Жилье кировчанам предоставляется в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2019 годы.
На депутатских слушаниях планируется:
1. Подвести итоги переселения граждан из аварийного жилья в 2018 году.
2. Обсудить механизмы контроля за исполнением адресной программы в муниципалитетах.
3. Обозначить перспективы переселения из аварийного жилфонда в 2019 – 2025 годах.
4. Рассмотреть проблемы, возникающие в ходе реализации программы, а также совместными усилиями выработать рекомендации по более эффективной ее реализации.
ВАЖНО
В областном бюджете нынешнего года на расселение аварийного жилфонда предусмотрено порядка 500 млн. рублей. Вопрос остается на контроле комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи ОЗС.
Члены профильного комитета неоднократно указывали на необходимость своевременного выполнения всех мероприятий адресной программы, которая предполагает и строительство новых домов, и приобретение жилых помещений на вторичном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU