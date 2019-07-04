2019-07-04T16:07:47+03:00
Общество

12 июля состоятся депутатские слушания по переселению граждан из аварийного жилья

На них будут подведены итоги программы за 2018 год и обозначены перспективы до 2025 года
Алена ЗАЙЦЕВА
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Подпись: на депутатских слушаниях обсудят не только проблемы переселения из ветхого жилья, но и многие другие не менее важные для жителей региона. Фото: zsko.ruПодпись: на депутатских слушаниях обсудят не только проблемы переселения из ветхого жилья, но и многие другие не менее важные для жителей региона. Фото: zsko.ru
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Депутатские слушания по теме «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда: итоги, проблемы, перспективы» состоятся 12 июля в 10.00 часов. Мероприятие пройдет в конференц-зале здания №1 Правительства Кировской области.

Участниками станут не только депутаты областного Законодательного Собрания, но и представители областного Правительства, государственной жилищной инспекции, Контрольно-счетной палаты, прокуратуры, местных органов власти. Также планируется участие строительных компаний – подрядчиков, бизнес-сообщества, общественности.

Жилье кировчанам предоставляется в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2019 годы.

На депутатских слушаниях планируется:

1. Подвести итоги переселения граждан из аварийного жилья в 2018 году.

2. Обсудить механизмы контроля за исполнением адресной программы в муниципалитетах.

3. Обозначить перспективы переселения из аварийного жилфонда в 2019 – 2025 годах.

4. Рассмотреть проблемы, возникающие в ходе реализации программы, а также совместными усилиями выработать рекомендации по более эффективной ее реализации.

ВАЖНО

В областном бюджете нынешнего года на расселение аварийного жилфонда предусмотрено порядка 500 млн. рублей. Вопрос остается на контроле комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи ОЗС.

Члены профильного комитета неоднократно указывали на необходимость своевременного выполнения всех мероприятий адресной программы, которая предполагает и строительство новых домов, и приобретение жилых помещений на вторичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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