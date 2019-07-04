В Нижнем Новгороде отметили опыт создания бережливых поликлиник в Кировской области

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-04T15:38:58+03:00

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С визитом в Нижнем Новгороде побывали губернатор Кировской области Игорь Васильев и первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов. Они стали участниками федерального форума в Нижнем Новгороде «Производительность 360». На мероприятии руководители обсудили актуальные вопросы производительности труда.

Так, в рамках форума Игорь Васильев и Дмитрий Курдюмов посетили различные площадки, в том числе, приняли участие в работе группы социального сектора по здравоохранению. Они поделились с коллегами опытом в сфере бережливого производства.

Губернатор сообщил, что Кировская область стала одним из первых регионов, где начали создавать бережливые поликлиники. Ключевую роль сыграли информационные технологии. На данный момент, по словам Игоря Васильева, в проекте по созданию новой модели медицинской организации участвуют 113 поликлиник региона. К концу 2019 году все поликлиники станут «бережливыми».

Кроме того, губернатор рассказал, что основным элементом информатизации здравоохранения стало создание электронной медицинской карты. Документ заполняется во всех медицинских организациях и содержит в себе информацию о посещениях, медицинских осмотрах, диспансеризации. Также в области работает система лекарственного обеспечения льготных категорий граждан с применением информационных технологий.

- Инструменты бережливого производства мы применяем и в стационарах медицинских организаций, - уточнил Игорь Васильев. - Это позволяет при ограниченных ресурсах рационально расходовать имеющиеся средства. Система планирования позволяет руководителю оценить необходимый объем и сроки закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, что важно для своевременного и качественного оказания медицинской помощи пациентам.

Дмитрий Курдюмов также заметил, что с июля 2018 года в регионе ввели стимулирующие выплаты для улучшения демографических показателей. Заместитель председателя правительства сообщил, что в регионе следят за снижением смертности на терапевтических участках в разрезе половозрастных показателей и классов заболеваний. Врачи заинтересованы в том, чтобы эта система работала.

В ответ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что опыт Кировской области важен не только для Кирова, но и для других субъектов РФ, в частности для Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU