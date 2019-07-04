«Без слез не вспомнить»: в Зуевском районе установили мемориальную доску деревне

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-04T15:25:56+03:00

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15 июня прошло открытие трогательной памятной доски деревне Хлебовцы, которая была когда-то в Семушинском сельском совете. На ней изображена улица, которую бывшие жители не могут вспоминать без слез. Мероприятие прошло на одном дыхании.

На месте исчезнувшей деревни собрались те, кто провел там свое детство, и те, кто хорошо ее помнит. Группа «Витвинушка» Семушинского ЦСДК в подарок жителям исполнили песни о деревне, от чего у них выступили слёзы ностальгии. Об этом сообщает газета «Нива» города Зуевка.

Всмотревшись, узнавали свои дома, вспомнили истории из детстве, счастливые минуты, - поделились бывшие жители. - Вспомнили поименно всех, каждый дом, каждую семью. Мы свято храним это в сердце. Когда-то здесь был известный на всю округу сад, где довелось каждому из нас поработать. И до сих пор для нас нет вкуснее яблок, чем росли там.

По сообщению газеты «Нива», памятный знак на месте деревни хотели установить давно, но воплотить идею в жизнь получилось только в этом году.

У каждой деревни, как и у человека, – своя судьба. Они рождаются, живут и умирают. Деревня Хлебовцы давно уже исчезла, но воспоминания о ней всегда будут в сердцах тех, кто там жил.

ИСТОЧНИК KP.RU