В Лянгасово продолжают благоустраивать сквер у памятника погибшим воинам

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-04T15:50:12+03:00

Этот и другие вопросы жители обсудили с главой города Еленой Ковалевой

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В микрорайоне Лянгасово уже проведена часть работ по благоустройству сквера у памятника погибшим воинам: год назад установили фонари. Но еще часть работ запланирована на этот год. В рамках проекта, который стал победителем по итогам конкурсного отбора ППМИ-2019, предстоит проложить дорожки по всему периметру и разбить цветники.

Лянгасово входит в избирательный округ главы города Елены Ковалевой. И она не забывает обещания, данные во время предвыборной кампании. Регулярно Елена Васильевна проводит встречи с жителями-активистами. На этой неделе глава города провела прием граждан в центре местной активности.

На встрече с активистами Елена Васильевна рассказала о том, что благоустройство сквера обойдется в 2,5 млн рублей. Это деньги регионального и муниципального бюджетов, самих граждан, а также 600 тысяч из средств, выделенных на исполнение наказов избирателей депутатам Кировской городской Думы. Уже определен подрядчик и в самое ближайшее время начнутся работы.

- Мы делаем все, чтобы сквер стал местом притяжения жителей микрорайона, - сказала Елена Васильевна.

ВАЖНО

Киров впервые принимает участие в проекте «Народный бюджет». Глава города дала пояснения жителям по его реализации. Комиссия в составе 15 человек из числа местных жителей приступила к сбору предложений. Жители интересовались, на что именно можно направить выделенные деньги. Были высказаны идеи организации площадки для выгула собак, ремонта помещений, благоустройства мест общего пользования.

– Вам самим предстоит выбрать проект, который больше всего необходим микрорайону и найдет поддержку лянгасовцев, исходя из потребностей наибольшего числа благополучателей, - отметила Елена Ковалева, предложив для изучения мнения населения запустить голосование, в том числе и в социальных сетях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители Лянгасово обеспокоены ситуацией, связанной с организацией работы с молодежью. Созданный не так давно молодежный клуб «Ритм», который стал частью городского МКУ «Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекресток», приостановил свою работу из-за нехватки кадров.

При личном участии главы города Елены Ковалевой было подобрано помещение для будущих занятий, проведен косметический ремонт. В мае депутаты городской Думы приняли решение о перераспределении средств на ремонт кровли.

– «Перекресток» получил здесь прописку, но ни ремонт стен, ни новая крыша не спасут, если там не будет хороших специалистов. Задача номер один – в кратчайшие сроки подобрать кадровый состав, – подчеркнула Елена Васильевна.

Ситуация находится под личным контролем главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU