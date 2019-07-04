В Кировской области расторгнуты два фиктивных брака с мигрантами

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-04T14:27:20+03:00

Женщины заплатили кировчанам за то, чтобы их взяли замуж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Летом 2018 года в Управление по вопросам миграции обратились 47-летняя и 39-летняя гражданки из Юго-Восточной Азии. В качестве одного из документов они предоставили свидетельства о заключении браков с 37-летним и 34-летним жителями Кировской области.

Но полицейские проверки показали, что эти браки фиктивные. С момента регистрации «супруги» вместе не жили, не вели совместного хозяйства и даже не общались. Никто из родственников «молодоженов» не знал о браке. «Мужья» признались, что женились на иностранках только ради денег.

Октябрьский районный суд признал браки недействительными.Теперь иммигрантки обязаны покинуть страну. Вернуться в Россию они смогут не раньше, чем через год.

Стоит помнить, что организация незаконной миграции является преступлением, предполагающим максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет .

ИСТОЧНИК KP.RU