2019-07-04T10:54:35+03:00
Происшествия

Четырехлетнего мальчика госпитализировали: в Юрьянском районе семья попала в ДТП с лосем

Все семейство получило многочисленные травмы: от ушибов до открытых переломов
Елизавета Захарова
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Кировская семья попала в страшное ДТП. Фото: vk.com/gibdd43Кировская семья попала в страшное ДТП. Фото: vk.com/gibdd43
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В Юрьянском районе четыре пассажира автомобиля, получили серьезные травмы из-за столкновения с лосем. Двоих детей немедля госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

Страшная авария произошла 2 июля 2019 года, в одиннадцатом часу ночи. По федеральной трассе «Вятка» на «Ладе Приоре» ехала семья из четырех человек: папа, мама, шестилетняя дочь и четырехлетний сын. Но на 456-ом километре на дорогу неожиданно выскочил лось. Водитель не смог избежать аварии и наехал на животное. От удара машина перевернулась.

Все пассажиры получили серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У отца и матери медики диагностировали открытый перелом носа со смещением, а также ушибы лица и головы. У девочки – ушибы лба, лица, носа и челюстей. Сильнее всего пострадал четырехлетний мальчик: у него сильный ушиб головы, живота, ссадина на лица. Мальчика госпитализировали. Все пассажиры во время столкновения были пристегнуты.

В УГИБДД России по Кировской области «Комсомолке» сообщили, что с начала года в регионе произошло 30 ДТП с участием диких животных. В них десять человек получили травмы, а двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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