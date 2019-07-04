Представители компании IКЕА обсудили варианты сотрудничества с крупными предприятиями региона

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-04T09:58:57+03:00

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В среду, 3 июля, председатель правительства Кировской области Александр Чурин провел рабочую встречу с представителями компании IКЕА и руководителями крупных промышленных предприятий региона. Мероприятие состоялось на площадке библиотеки им. А. И. Герцена.

В начале встречи Александр Чурин отметил, что между Кировской областью и Швецией активно развивается сотрудничество. Так, регион поставляет в Королевство стиральные машины, мебель и удобрения.

- Импорт представлен в основном фотографическими, измерительными, медицинскими инструментами, пластмассой и изделиями из нее, - сообщил председатель правительства. - Уверен, что ваш визит в Кировскую область станет очередным шагом для расширения сотрудничества между нашим регионом и Швецией.

В ответ, представитель компании IКЕА Петерссон Фредрик отметил, что на данный момент первое место по поставкам древесины на предприятие занимает Польша. При этом Россия является вторым крупнейшим поставщиком. Также Петерссон Фредрик уточнил, что сейчас объем потребления древесины компанией составляет 21 миллион кубометров. К 2030 году IКЕА планирует достичь показателя в 50 кубометров потребления древесины.

- Кировская область обладает крупными природными ресурсами, лесом, развитой промышленностью, - пояснил в ответ Александр Чурин, - Наша область богата древесиной. Ее общий запас составляет более 1 миллиарда кубометров. По этому показателю мы занимаем 19-e место в России.

На что представитель компании из Швеции уточнил, каким же критериям должны соответствовать иностранные инвесторы для сотрудничества с областью. По словам Александра Чурина, пожелания региона не отличаются от требований шведской стороны.

- Прежде всего мы заинтересованы в создании новых рабочих мест, налоговых поступлениях в региональный и местные бюджеты, охране окружающей среды, а также в оснащении современного производства и локализации производственных процессов, - отметил председатель правительства.

СПРАВКА «КП»

На сегодняшний день компания «IKEA Индастри Вятка» является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Кировской области. Предприятие вместе с «Домостороителем» реализует проект по выпуску мебели и деталей для нее из массива древесины. Сейчас представители «IКЕА» рассматривают варианты вложения инвестиций в производство, расположенное в регионе. Главная цель - расширить ассортимент и увеличить выпуск продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU