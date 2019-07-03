На Северной набережной появится велодорожка

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-03T17:49:15+03:00

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Во время третьего велорейда Ильи Шульгина и специалистов горадминистрации, чиновники обсудили вопросы создания велошколы в районе спорткомплекса «Трамплин» и обустройства велодорожек на ближайших улицах. К обсуждению присоединился председатель велоспорта области Григорий Долгих.

Маршрут велорейда начался на Октябрьском проспекте. Уже в этом году здесь планируют обустроить пешеходную зону и создать условия для передвижения маломобильных групп населения — оборудовать пандусы.

Григорий Долгих рассказал, что в районе комплекса «Трамплин» есть скилл-парк с обучающими площадками для начинающих и профессиональных велосипедистов. Возле горнолыжного комплекса, где развитием территории активно занимается федерация сноуборда, представители велосипедного экстрима достраивают памп-трек. Также Григорий Долгих предложил обустроить велодорожку по Северной набережной – и тем самым соединить площадку велошколы с набережной и парком, где тренируются лыжники.

— Мы сможем создать единую территорию спорта и активного отдыха, - отметил Григорий Долгих. - Этому здесь вполне способствуют рельеф и обширная зеленая зона с прекрасными видами на реку. А в самом парке в районе санатория «Авитек» можно обустроить памп-трек.

ИСТОЧНИК KP.RU