На 40 тысячах километрах кировских дорог появится пластиковая светоотражающая разметка

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-03T17:46:08+03:00

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На кировских дорогах обновится дорожная разметка. Пятый день подрядные организации по ночам наносят на проезжую часть новые обозначения. В этом году, по указанию главы администрации города Кирова Ильи Шульгина, разметку делают из пластиковых, долговечных материалов.

Специалисты выделяют несколько преимуществ такого покрытия: во-первых, оно быстро сохнет – около 15 минут, во-вторых, оно более долговечное, и в-третьих, самое важное условие – ночью данное покрытие отражает свет фар и придорожных фонарей.

В рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе нанесут более 70 000 квадратных метров горизонтальной дорожной разметки. Из них только сорок тысяч – из пластика. Также подрядчик установит две тысячи дорожных знаков, пятнадцать светофоров и более четырех тысяч погонных метров пешеходных ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU