В правительстве Кировской области подвели первые итоги работы новой системы по обращению с отходами

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-03T17:37:00+03:00

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С момента запуска новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) прошло полгода. На пресс-конференции в региональном правительстве подвели первые итоги работы и рассказали о проблемах, с которыми пришлось столкнуться.

ПЕРЕХОД ПРОШЕЛ СПОКОЙНО

Первым с докладом выступил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. Он пояснил, что, в целом, регион спокойно перешел на новую систему, однако возникали и трудности, которые, в основном, носили сезонный характер. Так, зимой из-за некачественной работы управляющих компаний, операторы по транспортированию ТКО не могли проехать в заснеженные дворы, чтобы вывезти мусор. Итог - переполненные контейнеры. Во время весеннего паводка сложная ситуация сложилась в поселке Затон города Котельнич.

- В населенном пункте отсутствует круглогодичная транспортная доступность, - отметил Игорь Юрьевич. - Летом туда можно добраться на пароме, а зимой - по ледяной переправе. Кроме того, сбор мусор осложняет и тот факт, что территория поселка относится к охраняемой природной территории и является подтопляемой. Из-за этого, организовать площадку временного накопления отхода там нельзя. Для решения проблемы будет создана площадка временного накопления отходов за пределами Затона. Сейчас с жителей поселка плату за вывоз ТКО не берут.

Также Игорь Редькин отметил, что за полгода реформы услугой по сбору и вывозу ТКО удалось охватить Киров с пригородам и частным сектором, все городские округа, районные центры и крупные населенные пункты. Количество площадок и контейнеров увеличилось втрое. Сейчас в области оборудованы 15882 площадки и 32 223 контейнера.

Напомнил, министр энергетики и ЖКХ Кировской области и о том, что с 1 июля 2019 года изменился порядок оплаты за обращение с ТКО для жителей Кирова и Кирово-Чепецка, проживающих в индивидуальных жилых домах. Теперь расчет будут вести исходя из количества проживающих граждан. Для кировчан плата составит 138,66 рублей с человека, в Кирово-Чепецке - 132,09 рублей. Решение было связано с тем, что у горожан, проживающих в частных домах подсобные постройки находятся под крышей дома. Из-за этого, в документах площадь помещения превышает жилую.

НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И НОВАЯ ТЕХНИКА

Заместитель гендиректора по связям с общественностью регионального оператора АО «Куприт» Станислав Куршаков, в свою очередь отметил, что за полгода было приобретено 2840 контейнеров, из них 1300 направили в районы области.

- Несмотря на отсутствие обязанности приобретать контейнеры там, где есть возможность, компании-перевозчики их покупают, чтобы оказывать жителям услугу, - пояснил Станислав Куршаков. - В июле - первой половине августа в районы области будет поставлено еще порядка 500 контейнеров.Также будет приобретено 106 бункеров объемом 8 кубометров, которые можно устанавливать в садоводческих товариществах.

Кроме того, с конца прошлого года операторы приобрели 20 единиц спецтехники. Всего на территории региона отходы вывозят 223 единицы техники, 33 из которых работают в областном центре.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова заострила внимание на том, что одной из основных целей новой системы обращения с ТКО остается переход к раздельному сбору отходов. Для этого требуется провести большую работу по подготовке мест накопления и созданию объектов обработки и утилизации отходов.

- В регионе запланировано создание двух крупных заводов по сортировке отходов с перерабатывающими мощностями и 12 мусоросортировочных станций, - уточнила Алла Албегова. - Для их оборудования регион планирует привлекать средства федерального бюджета. Соответствующие заявки направлены в Минприроды России.

Также министр пояснила, что в 2020 году планируется работа по оборудованию шести мусоросортировочных станций. Сейчас идет подготовка к отбору земельных участков и созданию проектной документации. Важной гранью новой реформы, по словам Аллы Албеговой, является и работа с существующими свалкам. Их ликвидация продолжается с 2012 года. Из 500 свалок на сегодня ликвидировано 174. В течение пяти лет планируется рекультивация шести свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU