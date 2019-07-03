2019-07-03T17:09:02+03:00
Общество

7 июля в городе временно перекроют четыре улицы

Перекрытие связано с Днём семьи, любви и верности
Мария ЛЕБЕДЕВА
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В Кирове в День семьи, любви и верности перекроют несколько улиц. Фото: УГИБДД России по Кировской областиВ Кирове в День семьи, любви и верности перекроют несколько улиц. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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В воскресенье, 7 июля, в Кирове ограничат движение по нескольким улицам. Это связано с проведением Дня семьи, любви и верности. Организатором праздника выступит местная религиозная организация православного прихода церкви Иоанна Предтечи.

Согласно постановлению администрации города, с 10.00 до 10.45 движение транспорта ограничат по следующим улицам:

- по улице Пятницкой на участке от ул. Свободы до ул. Казанской

- по улице Казанской на участке от ул. Пятницкой до переулка Пионерского

- по переулку Пионерскому

Временно под запретом будет и остановка транспорта. Ограничение начнет действовать с 19.00 6 июля и продлится до 10.45 7 июля на тех же участках.

С 10.30 до 10.45 от улицы Свободы, 54 до Александровского сада пройдет небольшой крестный ход, поэтому эта часть будет перекрыта.

Проезд к этим дорогам перекроют большегрузные автомобили. Порядок и безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники УМВД по городу Кирову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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