7 июля в городе временно перекроют четыре улицы
В воскресенье, 7 июля, в Кирове ограничат движение по нескольким улицам. Это связано с проведением Дня семьи, любви и верности. Организатором праздника выступит местная религиозная организация православного прихода церкви Иоанна Предтечи.
Согласно постановлению администрации города, с 10.00 до 10.45 движение транспорта ограничат по следующим улицам:
- по улице Пятницкой на участке от ул. Свободы до ул. Казанской
- по улице Казанской на участке от ул. Пятницкой до переулка Пионерского
- по переулку Пионерскому
Временно под запретом будет и остановка транспорта. Ограничение начнет действовать с 19.00 6 июля и продлится до 10.45 7 июля на тех же участках.
С 10.30 до 10.45 от улицы Свободы, 54 до Александровского сада пройдет небольшой крестный ход, поэтому эта часть будет перекрыта.
Проезд к этим дорогам перекроют большегрузные автомобили. Порядок и безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники УМВД по городу Кирову.
ИСТОЧНИК KP.RU