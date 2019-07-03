«Вятская колибри»: кировчане засняли на видео живой неопознанный летающий объект

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-03T16:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчане во время прогулки засняли на видео неопознанный летающий объект. Крылатое существо атаковало поле с клевером. Непринужденно лавируя, оно летало между цветками и высасывало из них нектар. Видео опубликовали в Instagram «Злой кировчанин».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/718190" frameborder="0"></iframe> Живой неопознанный летающий объект: в Кирове бабочку-бражника спутали с колибри.Видео: instagram.com/zloykirovchanin! другой источник

Из-за высокой скорости взмаха крыльев и легко парящего над растениями тела социальные сети нарекли живой НЛО «Вятским колибри». Сомнений не было: это она, маленькая южная птичка, которой в холодном и промозглом Кирове придется несладко...

Но более пытливые и внимательные исследователи заметили, что из головы «колибри» растут усики. Неизвестным летающим объектом оказалась гигантская бабочка – бражник. Этот малыш может разгоняться до 50 километров в час. А привычные для него места обитания – Северная Африка и Азия, Крым и Карелия, а также средняя полоса России.

В комментариях к видео кировчане сообщили, что этим летом бражники атакуют Кировскую область: их замечали в садах, на дачах, в парках, причем не по одной особи, а целой стаей.

ИСТОЧНИК KP.RU