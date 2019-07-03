2019-07-03T16:00:04+03:00
Общество

«Вятская колибри»: кировчане засняли на видео живой неопознанный летающий объект

Существо парило над клеверным полем, быстро взмахивая крыльями
Елизавета Захарова
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Бабочку-бражника очень часто путают с колибриБабочку-бражника очень часто путают с колибри
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Кировчане во время прогулки засняли на видео неопознанный летающий объект. Крылатое существо атаковало поле с клевером. Непринужденно лавируя, оно летало между цветками и высасывало из них нектар. Видео опубликовали в Instagram «Злой кировчанин».

Живой неопознанный летающий объект: в Кирове бабочку-бражника спутали с колибри.Видео: instagram.com/zloykirovchanin! другой источник

Из-за высокой скорости взмаха крыльев и легко парящего над растениями тела социальные сети нарекли живой НЛО «Вятским колибри». Сомнений не было: это она, маленькая южная птичка, которой в холодном и промозглом Кирове придется несладко...

Но более пытливые и внимательные исследователи заметили, что из головы «колибри» растут усики. Неизвестным летающим объектом оказалась гигантская бабочка – бражник. Этот малыш может разгоняться до 50 километров в час. А привычные для него места обитания – Северная Африка и Азия, Крым и Карелия, а также средняя полоса России.

В комментариях к видео кировчане сообщили, что этим летом бражники атакуют Кировскую область: их замечали в садах, на дачах, в парках, причем не по одной особи, а целой стаей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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