«Вятская колибри»: кировчане засняли на видео живой неопознанный летающий объект
Кировчане во время прогулки засняли на видео неопознанный летающий объект. Крылатое существо атаковало поле с клевером. Непринужденно лавируя, оно летало между цветками и высасывало из них нектар. Видео опубликовали в Instagram «Злой кировчанин».
Живой неопознанный летающий объект: в Кирове бабочку-бражника спутали с колибри.Видео: instagram.com/zloykirovchanin! другой источник
Из-за высокой скорости взмаха крыльев и легко парящего над растениями тела социальные сети нарекли живой НЛО «Вятским колибри». Сомнений не было: это она, маленькая южная птичка, которой в холодном и промозглом Кирове придется несладко...
Но более пытливые и внимательные исследователи заметили, что из головы «колибри» растут усики. Неизвестным летающим объектом оказалась гигантская бабочка – бражник. Этот малыш может разгоняться до 50 километров в час. А привычные для него места обитания – Северная Африка и Азия, Крым и Карелия, а также средняя полоса России.
В комментариях к видео кировчане сообщили, что этим летом бражники атакуют Кировскую область: их замечали в садах, на дачах, в парках, причем не по одной особи, а целой стаей.
ИСТОЧНИК KP.RU