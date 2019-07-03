За неасфальтированные мусорные площадки сити-менеджер получил прокурорское представление
В адрес главы администрации города Кирова Ильи Шульгина прокуратура внесла представление. Причина – несоблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО. Об этом сообщила Первомайская прокуратура.
Контролирующее ведомство проверило контейнерные площадки в Коминтерне, деревне Малая Субботиха и выявило несколько нарушений. Во-первых, мусорные площадки не были заасфальтированы, огорожены бордюром или зеленой изгородью. Во-вторых, многие баки находились слишком далеко от жилых домов – расстояние превышало законные сто метров.
Чтобы исправить ситуацию, контролирующий орган вынес в отношении сити-менеджера представление. Ликвидация нарушений находится под строгим контролем районной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU