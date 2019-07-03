За неасфальтированные мусорные площадки сити-менеджер получил прокурорское представление

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-03T14:45:38+03:00

Ведомство нашло нарушения в Коминтерне и Малой Субботихе

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В адрес главы администрации города Кирова Ильи Шульгина прокуратура внесла представление. Причина – несоблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО. Об этом сообщила Первомайская прокуратура.

Контролирующее ведомство проверило контейнерные площадки в Коминтерне, деревне Малая Субботиха и выявило несколько нарушений. Во-первых, мусорные площадки не были заасфальтированы, огорожены бордюром или зеленой изгородью. Во-вторых, многие баки находились слишком далеко от жилых домов – расстояние превышало законные сто метров.

Чтобы исправить ситуацию, контролирующий орган вынес в отношении сити-менеджера представление. Ликвидация нарушений находится под строгим контролем районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU