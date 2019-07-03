Мы можем остаться без урожая: в Кировской области введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-03T14:35:55+03:00

Из-за гроз и ливней некоторые районы области могут остаться без урожаев Фото: Мария ЛЕНЦ

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С 1 июля в Куменском, Советском и Уржумском районах из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 3,5 тысячи гектаров введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение об этом подписал губернатор Кировской области.

Руководителем по ликвидации ЧС назначен заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Евгений Софронов.

- Такая ситуация сложилась из-за гроз, града, сильного ветра, дождей и ливней, - рассказывает Евгений Софронов. - В отдельных районах Кировской области количество выпавших осадков достигало критериев опасного природного явления.

В течение десяти дней специалисты примут решение по минимизации последствий ЧС. Владельцам сельскохозяйственных предприятий рекомендуется застраховать выращиваемые культуры на случай гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU