2019-07-03T14:35:55+03:00
Происшествия

Мы можем остаться без урожая: в Кировской области введен режим ЧС

Из-за погодных условий массово погибли посевы
Мария ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Из-за гроз и ливней некоторые районы области могут остаться без урожаевИз-за гроз и ливней некоторые районы области могут остаться без урожаевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 1 июля в Куменском, Советском и Уржумском районах из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 3,5 тысячи гектаров введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение об этом подписал губернатор Кировской области.

Руководителем по ликвидации ЧС назначен заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Евгений Софронов.

- Такая ситуация сложилась из-за гроз, града, сильного ветра, дождей и ливней, - рассказывает Евгений Софронов. - В отдельных районах Кировской области количество выпавших осадков достигало критериев опасного природного явления.

В течение десяти дней специалисты примут решение по минимизации последствий ЧС. Владельцам сельскохозяйственных предприятий рекомендуется застраховать выращиваемые культуры на случай гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вятская колибри»: кировчане засняли на видео живой неопознанный летающий объект
За неасфальтированные мусорные площадки сити-менеджер получил прокурорское представление
Водоснабжение за 17 миллиардов рублей: кировские власти подписали концессионное соглашение
«УРАЛХИМ»: качество ремонта дворов в Кирово-Чепецке под контролем
«За экологическую безопасность»: в Кирове пройдет очередной митинг против строительства «Марадыковского»
Кировчане пытались похитить у сельхозпредприятия 17 миллионов рублей
Москва, Питер, Татарстан и Марий Эл: куда переехали 20 тысяч кировчан в прошлом году?
Третий пожар за декаду: в сквере Алые Паруса горела заброшенная постройка
По тормозам: водители пропустили напуганного лосенка и его мать, перебегавших трассу
«Закон обратной силы не имеет»: Михаилу Шатохину не грозит 15 лет за смерть десятилетней девочки
«Четко по графику»: на путепроводе в Чистые пруды уложили нижний слой асфальта
В мясоперерабатывающем цехе обнаружили опасную свинину
Двое мужчин погибли при пожаре в Яранском районе
В Кирове трехлетний ребенок выпал из троллейбуса на асфальт
Восемь лет за решеткой и миллионный штраф: кировского полицейского поймали на получении взятки
Кировчан приглашают наблюдать за вулканическими закатами
«УРАЛХИМ» и Спецуправление МЧС России провели совместные учения
30-летний кировчанин домогался пятилетней девочки
Компания «УРАЛХИМ» приняла семинар, организованный Союзом журналистов Кировской области