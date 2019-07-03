Мы можем остаться без урожая: в Кировской области введен режим ЧС
С 1 июля в Куменском, Советском и Уржумском районах из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 3,5 тысячи гектаров введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение об этом подписал губернатор Кировской области.
Руководителем по ликвидации ЧС назначен заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Евгений Софронов.
- Такая ситуация сложилась из-за гроз, града, сильного ветра, дождей и ливней, - рассказывает Евгений Софронов. - В отдельных районах Кировской области количество выпавших осадков достигало критериев опасного природного явления.
В течение десяти дней специалисты примут решение по минимизации последствий ЧС. Владельцам сельскохозяйственных предприятий рекомендуется застраховать выращиваемые культуры на случай гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU