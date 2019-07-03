2019-07-03T14:23:37+03:00
Недвижимость

Водоснабжение за 17 миллиардов рублей: кировские власти подписали концессионное соглашение

До 2053 года развитием централизованной системы будет заниматься «Т Плюс»
Елизавета Захарова
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За 35 лет повреждаемость труб должна сократиться до 18%За 35 лет повреждаемость труб должна сократиться до 18%Фото: Елизавета Захарова
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Кировские власти и компания «Т Плюс» заключили концессионное соглашение. Теперь до 2053 года ответственность за систему водоснабжения полностью несет оператор. Это позволит не только модернизировать инфраструктуру, но и снизить повреждаемость трубопровода до общепринятой нормы – 18%.

Соглашение было подписано губернатором Кировской области Игорем Васильевым, председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером, главой администрации Кирова Ильей Шульгиным.

— Концессионное соглашение – это непростое соглашение, мы к нему долго шли, процесс подготовки занял два года, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев. — Зато сегодня я с уверенностью могу сказать: это требовалось для того, чтобы снять все вопросы. С одной стороны, нам было проще, поскольку мы могли учесть положительную практику других регионов. Результат, к которому мы в итоге пришли, я уверен, будет положительным, и уже в ближайшие годы жители Кирова почувствуют изменения.

Во время проработки соглашения возникли опасения, что коммунальные тарифы повысятся в разы, однако теперь все прояснилось: повышение будет, но в рамках допустимых пределов.

Напомним, что концессионное соглашение заключается на 35 лет. По нему компания «Т Плюс» инвестирует более 17 миллиардов 151 миллиона рублей на развитие централизованной системы горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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