«За экологическую безопасность»: в Кирове пройдет очередной митинг против строительства «Марадыковского»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-03T13:39:51+03:00

В Кирове пройдет еще один митинг против строительства завода. Фото: архив «КП». Фото: предоставлено союзом грузоперевозчиков «Вятка»

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Кировчане вновь выйдут на митинг против переработки опасных отходов на заводе «Марадыковский». Новость об этом разлетелась по всем социальным сетям, и жители города снова готовы вооружиться транспарантами, чтобы протестовать против строительства завода.

Митинг «За экологическую безопасность» начнется в 18.00, 4 июля, в сквере борцам Революции у памятника Степану Халтурину. Это место уже стало традиционным для проведения протестных акций.

Организаторы протеста – одна из политических партий города. По их словам, митинг с городской администрацией согласован. В пресс-службе данную информацию подтвердили.

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ИСТОЧНИК KP.RU