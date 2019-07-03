2019-07-03T13:39:51+03:00
Общество

«За экологическую безопасность»: в Кирове пройдет очередной митинг против строительства «Марадыковского»

Акцию организовала одна из политических партий города
Елизавета Захарова
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В Кирове пройдет еще один митинг против строительства завода. Фото: архив «КП». Фото: предоставлено союзом грузоперевозчиков «Вятка»В Кирове пройдет еще один митинг против строительства завода. Фото: архив «КП». Фото: предоставлено союзом грузоперевозчиков «Вятка»
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Кировчане вновь выйдут на митинг против переработки опасных отходов на заводе «Марадыковский». Новость об этом разлетелась по всем социальным сетям, и жители города снова готовы вооружиться транспарантами, чтобы протестовать против строительства завода.

Митинг «За экологическую безопасность» начнется в 18.00, 4 июля, в сквере борцам Революции у памятника Степану Халтурину. Это место уже стало традиционным для проведения протестных акций.

Организаторы протеста – одна из политических партий города. По их словам, митинг с городской администрацией согласован. В пресс-службе данную информацию подтвердили.

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Губернатор Кировской области ответил на вопросы обеспокоенных жителей города о возможной переработке опасных отходов «Марадыковским» (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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