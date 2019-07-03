2019-07-03T13:26:22+03:00
Происшествия

Кировчане пытались похитить у сельхозпредприятия 17 миллионов рублей

Мошенники подделали документы
Анна КРЮКОВА
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Кировчане имитировали сделку по поставке топлива для сельхозтехникиКировчане имитировали сделку по поставке топлива для сельхозтехникиФото: Мария ЛЕНЦ
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Двух жителей Кирова обвиняют в попытке похитить более 17 миллионов рублей у Племенного сельскохозяйственного производственного кооператива. Мошенники подделали документы и имитировали сделку по поставке топлива для автомобилей и сельхозтехники от фирмы, зарегистрированной в Петербурге.

Затем кировчане передали фиктивные документы о якобы совершенной сделке в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением. Они потребовали взыскать с колхоза деньги за оказанные услуги.

- Один из обвиняемых специально предложил председателю кооператива свои услуги юриста и пообещал, что он уладит вопрос в суде, - уточнили в УМВД РФ по Кировской области. - Введенный в заблуждение руководитель согласился и предоставил ему доверенность.

В суде юрист признал все исковые требования. Из-за этого было вынесено незаконное судебное решение о взыскании с колхоза более 17 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело в отношении кировчан направили в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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